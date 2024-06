Igazi nyárindító buliban volt része a Kossuth téren összegyűlt közönségnek, az idén tíz éves zenekar hatalmas show-val fogadta az érdeklődőket. Az együttesnek 1 hónapja jelent meg legújabb lemeze Minden levegővétellel újra megszületünk címmel, a koncertre kilátogató szerencsések több dalt is meghallgathattak a friss albumról. A tömeg egy emberként leste a frontember, Lábas Viki mozdulatait, a kezek a magasban csápoltak, a közönség együtt énekelt.

Az énekesnő a fellépés folyamán többször is hangsúlyozta, mennyire jó érzéssel tölti el, hogy szinte otthon, Kaposváron léphet fel. Az énekesnő azt is elárulta a rajogóinak, hogy fonyódi származásúként rendszeres látogatója volt tinédzserként a városnak. Sőt, elmesélte azt is a koncert közben, hogy a kedvenc szórakozóhelye - ahogy sokaknak neki is - a Noszlopy Gáspár utcában volt.

Lábas Viki a koncertet követőn az Instagram-profilján posztolt is egy fotósorozatot, ahol a Kossuth téren felhúzott színpadon állva puszit küld minden kedves rajongójának, megköszönve a koncert sikerességét.

Az új album megjelenéséről egy korábbi írásban már mi is értekeztünk, még több Margaret Island-cikkért kattints ide.