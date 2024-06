Virth Balázs, kaposvári trénerrel is posztolt egy közös képet az úszónő, aki a közelmúltban jelentette be visszavonulását az élsporttól. Mint arról a Sonline is beszámolt, az idei, párizsi olimpia lesz Boglárka utolsó ötkarikás szereplése. A belgrádi Európa-bajnokságon már az első napon versenyzett, de rajta kívül a siófoki Németh Nándor is versenyzett a szerb kontinenstornán.