Kétszer is indult Tündérszépek versenyünkön Balassa Andrea. Emellett nagyon komolyan veszi a testépítést is, ez látszik rajt. Ebben az évben két versenyen tervezett indulni, az első nagyon szép sikereket is ért el. A másodikra viszont nem tudott eljutni, egyéb okok miatt. De közösségi oldalán ezzel a csodás képpel szurkol minden indulónak!