A vasárnapi választáson, aki csak teheti leadja a szavazatát. Már beszámoltunk róla, hogy Gájer Bálint Érden levoksolt, most Gyenesei Leila is megosztott egy korlátozott ideig látható bejegyzést Instagramján. A képaláírásban annyit írt, hogy jog és felelősség a szavazás. Korábban kérdésünkre azt is elmondta: fontosnak tartja, hogy éljünk demokratikus jogunkkal és járuljunk az urnákhoz.