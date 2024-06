Huszonkét baba született június 21. és 27. között a Kaposi Mór Oktató Kórházban. A szülészeti osztályon minden nap született egy kisbaba, akik közül 13 kisfiú és 9 kislány volt.

A legnagyobb baba ezen a héten Arnold volt, aki csütörtökön született 4170 grammal. A legkisebb baba pedig Nazira Léna volt, aki 2520 grammal jött a világra.

Ezen a héten két Zoé és két Botond is született, de továbbra is npszerű keresztnév az Anna, az Emma és a Milán is. A legkülönlegesebb nevet szülei Nazira Lénának és Alinának, valamint Nátánnak adták.