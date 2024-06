Virágillatba burkolózott a völgy, ahol a színpad kapott helyet. A Bagossy Brothers Company már visszajáró vendég a Kőröshegyi Levendulásba, nem is csoda, hogy innen indult útjára a zenekar Balaturnéja. – Nagyon otthonos számunkra a Balaton, a zenekar a legtöbb időt itt tölti, ha nem otthon vagyunk a hegyekben. Kedvenc helyszínnek számít a Kőröshegyi Levendulás, ahol pont egy éve voltunk utoljára, mondta Tatár Attila, a zenekar basszusgitárosa Kőröshegyen.

Kőröshegyen indult el a Balaturné.

Fotó: K.R.



– Régóta szerettük volna körbetekerni a Balatont, de a szezonban nem érünk rá, mert zenélünk. Ezért azt gondoltuk, hogy összekötjük a kellemest a hasznossal és a rajongókkal közösen biciklizzük körbe a tavat, mondta Bagossy Norbert a Balaturnéról.

A kőröshegyi koncertet a felsőőrsi Hegyilevegő piknik követi, ami a zenekar minifesztiválja, majd folytatják útjukat egy szigligeti, egy balatonboglári és egy balatonakarattyai koncerttel. Ez utóbbi szeptemberben zárja a Balaturnét, s mindeközben fesztiválokon is viszontláthatja a gyergyószentmiklósi zenészeket a közönség. Többek között a zamárdi Strand Fesztiválon is zenélnek majd. – Nagyon zsúfolt a nyarunk és tényleg minden hétre jut több koncert, egészen az őszig. Végre újra színpadon vagyunk ezt nagyon élvezzük, de közben kreatív munka is folyik természetesen, mondta Bagossy Norbert.

Készülnek az új dalok

Útközben is dalokat szereznek.

Fotó: K.R.

A zenekar őszi népi projektjére is készül, de új dalok is születnek, ha éppen útközben kapnak ihletet a zenészek. – Elég széles palettán mozognak a dalaink a népzenei stílusú nótáktól, a rockosabb balladákon át a ska stílusúakig minden megtalálható, sok mindent körbejártunk már. De folyamatosan kísérletezünk, mondta Tatár Attila, a Bagossy Brothers basszusgitárosa. – Hatással van ránk minden, figyeljük, hogy mi van bennünk és mi vesz minket körül és olyanná tesszük a dalainkat, amilyen érzések vannak bennünk, tette hozzá Bagossy Norbert. Jelenleg pedig éppen a balatoni nyár hatása alatt van a zenekar, mondta a Bagossy Brothers frontembere. Azt sem tartja kizártnak, hogy a tó és a rajongókkal való közös tekerés nyomán egy a Balaton című számukhoz hasonló hangulatú nóta szülessen.