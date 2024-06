Nieselberger Balázs nevét sokan ismerik Kaposváron, akik nem az ingatlanpiacról, azok futóversenyekről. Azt viszont mi sem tudtuk róla, hogy nagyon szereti a kvízműsorokat és ezért jelentkezett egy ismerőse révén a TV2 Zsákbamacska című műsorába. – Egy casting után szóltak nekem, hogy bekerültem a műsorra és megkérték, hogy válasszak jelmezt. Nem akartam túl sok energiát a kinézetemre fecsérelni, úgyhogy stílszerűen futónak öltöztem, mondta Balázs a műsor után.

Elárulta, azt várta a legjobban, hogy Majka és Pápai Joci legyen a műsorvezető, de végül T. Danny és Szente Vajk vezették a műsort, amit egyátalán nem bánt a játékos. – Elképesztő jófejek voltak, szuperül kiegészítették egymást és nagyon közvetlenül viselkedtük velünk is, tette hozzá Balázs.

Balázs a műsorvezetőkkel és játékos társaival.

Balázsnak két boríték közül kellett választania a Te kis hamis nevű játékban, azt amelyikben valódi pénz van. Ezt sikerült is neki, viszont az adás végén mégsem vitte haza a félmillió forintos nyereményt, helyette viszont utazási utalványt nyert. – Párommal, Kittivel úgy döntöttünk, hogy az utalványt odaadtuk az anyukáinknak anyák napi ajándékként és elmegyünk majd együtt nyaralni, mesélte Balázs. Aki azt is elárulta: nem először szerepelt tévé műsorban, hiszen még a TV2 egyik első show műsorában a Szerelem első látásrában részt vett. Igaz akkor fogadásból jelentkezett a tv műsorba, most viszont az élményért ment el a Zsákbamacskába. És nem bánta meg, hogy nem nyert egy új autót. – Hatalmas buli volt és nagyon nagy élmény, bármikor újra mennék, akár másik műsorba is, mondta Nieselberger Balázs. A tv-s szereplés természetesen hírnévvel is járt, hiszen miután adásban is megjelent az epizód, amelyben a kaposvári futó játszott, sokan keresték telefonon, üzenetben, de még az utcán is megállították. Ezt Balázs cseppet sem bánta, hiszen nagy élménynek élte meg a szereplést.