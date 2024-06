Szabó Cintia mostanság filmforgatáson tűnik fel, hiszen Siófokon forgatja Marics Peti és Brasch Bence a Hogyan tudnék élni nélküled című filmet. – Egy ismerősöm szólt, hogy keresnek szereplőket a balatoni forgatásokra és úgy gondoltam, hogy mivel a Tündérszépekre is bejutottam, miért ne próbálhatnám meg? - mondta kérdésünkre Cintia, akit teljesen felvillanyozott a sztárokkal való közös munka. – Nagyon jó élmény volt a szereplés, de egyben nagyon fárasztó is, tette hozzá az andocsi szépség. Ráadásul Peti és Bence is nagyon barátságos volt, sőt még szelfizésre is volt lehetőség az első forgatási napon, tette hozzá.

Csak úgy repkedtek a szelfik.

Forrás: Szabó Cintia Facebook

Cintia elmondta: amikor megnézte a felhívást, még azt hitte, hogy videoklip forgatásra jelentkezik. A helyszínen viszont kiderült számára, hogy itt bizony egy komoly produkcióról van szó.

Olyannyira, hogy a Hogyan tudnék élni nélküled egy Demjén Ferenc legendás dalaira felfűzött romantikus vígjáték lesz, amelyet idén télen mutatnak be a mozikban.

A Törőcsik Franciska és Ember Márk főszereplésével készülő film két idősíkon, a mában, illetve a 90-es évek elején játszódik. Egyik főhőse az élet minden területén megrekedt harmincas énekesnő, Lili, aki rábukkan édesanyja, Eszter régi leveleire. Ezeket 30 éve egy számára ismeretlen férfi írta az akkoriban már a „minden szempontból tökéletes vőlegényével" közös jövőt tervező anyukájának. A levelek felidézik Eszter és két és barátnője csajos balatoni vakációját, ami váratlan fordulatot vesz, amikor a lányok megismerkednek egy rockzenekar tagjaival...

A 34 éves anyuka mindig is imádta a zenét, úgyhogy mindenképpen zenés projektben szeretett volna szerepelni. – Kislányként mindig énekesnő akartam lenni, de a családom lebeszélt erről és most úgy voltam vele, hogy megmutatom nekik, ha egy sportcsarnokot nem is töltök meg, de zenés filmben szerepelek akkor is! - mondta Cintia nevetve.

Forgatásra várva.

Aki azt is elárulta: nem bánná, ha a mostani filmes munkát továbbiak követnék, de a modellszakmát sem vetné meg, ha ajánlatot kapnak egy ügynökségtől.