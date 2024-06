Fantasztikus hangulatú koncertet adott a színházparkban szerda este Kamarás Iván és zenekara. A Jászai-díjas színművész harmadszor lépett fel Kaposváron, árulta el a meglehetősen közvetlen hangulatú koncerten közönségének. Ugyanis az előadás közben a lejött a színpadról és együtt énekelt a babzsákfoteleken és pokrócokon helyet foglaló kultúrakedvelőkkel.

Kamarás Ivánék elsősorban filmzenéket és színdarabok betétdalait adták elő az Országos Színházi Találkozó off programjaként meghirdetett nyáresti koncerten. Így hallhatott a nagyérdemű zenéket a Made in Hungária című filmből, a Meseautóból, a Hattyúdalból, de Kamarás Iván saját szerzeményekkel is elkápráztatta a kaposvári közönséget.