Trokán Anna kortárs komédiában alakítja Katát Balatonföldváron

Majdnem Siófokon született Trokán Anna, akinek azóta is meghatározó szerepet tölt be az életében a Balaton. Ezen a héten egy régi vágya is teljesül azzal, hogy a balatonföldvári Kultkikötőben lép fel.

Fotó: Veress Ráhel

Egy kortárs komédia a Loft, amely három nő barátságát mutatja be szerelmekkel, drámával, könnyekkel és megbocsátással. Trokán Anna alakítja a szabados életű Katát, aki nagyon kellemetlen helyzetbe kerül, amikor megtöri a „csajkódot”. – Mindhárom nőnek más az aktuális helyzete, ezért teljesen összekavarodik az életük – mesélte Trokán Anna. – Egyikük épp frissen vált el a férjétől, a másik egy bántalmazó kapcsolatban él, a harmadik pedig véletlenül lefekszik a frissen vált barátnője volt férjével. Ebből elég nagy konfliktus lesz, de mégis szép, ahogy folyik ez a dráma. Ez csak egy női barátságban tud boldog befejezéssé alakulni. Mert szerintem a férfiak egy ilyen helyzetben inkább ölik meg egymást, mintsem sírva nevessenek egymáson – vélekedett a színésznő.

Megosztó a kérdés, hogy egy ilyen helyzetben mit tehet az ember lánya.

– Mivel én nagyon empatikus ember vagyok és különösen igaz ez azokra, akiket szeretek, biztosan megbocsátanék – mondta kérdésünkre Trokán Anna, aki alig várja a Loft balatonföldvári bemutatóját.

– Balatonföldvárra már nagyon régóta szerettem volna elmenni, nagyon boldog vagyok, hogy most végre eljutok – mondta. – Eddig a család és a munka elsodort, ezért korábban nem jött össze. Trokán Anna elárulta azt is, hogy néha igazi kihívás szabadtéri színpadon játszani, de éppen ettől varázslatos minden előadás.

– A vígjáték mindig jól megél egy szabadtéri színpadon, ahol az emberek a nyaralással kötik össze a színházi élményt – vélekedett a színésznő. – Persze vannak nehezítő tényezők, amiktől kihívás, mert mikroportot kell használni ha túl nagy a tér, vagy például a szúnyogok és akár az időjárás. Az nagyon komikus tud lenni, ha jönnek a szúnyogok. A múltkor a kollégám tűzpiros öltönyének hátán egy óriási fekete bogarat szúrtam ki előadás közben, avatott be minket a kulisszatitkokba a Loft színésznője. Majdnem a Balatonon született Trokán Anna meglehetősen szoros kapcsolatot ápol a Balatonnal, hiszen majdnem itt született. – Volt régen a Nemzeti Színháznak egy üdülője Siófokon, ott nyaraltak a szüleim, amikor anyukám fájásai beindultak. Végül felutaztak Budapestre és ott születtem, de meghúzták a kocsit és sokáig ott volt a nyoma az üdülő kapuján, hogy apu sietett, mesélte a színésznő. Ezután a Trokán család még huszonöt évig visszajárt az üdülőbe, egészen annak megszűnéséig.

Ma már tudja milyen szerencsés, hogy a Balatonhoz járhatott A Nemzeti Színház siófoki üdülőjének megszűnése után az északi parton vettek egy nyaralót, Paloznakon. S miután nyolc évig Veszprémben játszott Trokán Anna, így közel maradt a tóhoz, végül pedig férjét is a városban ismerte meg, akinek családja ugyancsak egy paloznaki nyaraló tulajdonosa. – Szerintem Paloznak a világ közepe, mondta Trokán Anna nevetve. Hozzátette: fiatalon nem is tudta, hogy milyen szerencsés, mert mindig elmehetett a Balatonra. – Ma azonban már tisztában vagyok vele – szögezte le a színésznő.

