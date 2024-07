A harapós teknősnek is nevezett állat roppant veszélyesnek számít, ám szerencsére ezúttal nem sérült meg senki az elfogás közben. Erről Pécsi Tibor, a balatonföldvári Teknős Park tulajdonosa számolt be a közösségi oldalán. – Egy férfi dobóhálóval ment horgászni Balatonszárszóra vasárnap, ahol a hálójába akadt a teknős is és nagyon rendes volt tőle, hogy nem visszadobta az állatot, hanem elhozta hozzám. Mivel évekkel ezelőtt már járt nálam, úgy gondolta, idehozza az aligátorteknőst, mondta Pécsi Tibor.

Sérülést azért nem szerzett, mert a háló segítségével tette bele a vödörbe az állatot és abban szállította át Földvárra, a Teknős Parkba. Nagyobb baj is lehetett volna, mert az aligátorteknős komoly sérüléseket tud okozni csőrszerű szájával.

Évente legalább egy aligátorteknőst visznek Pécsi Tiborhoz, amelyet a Balatonból fognak ki, pedig nem őshonos faj a ragadozó hüllő, így nem is lenne szabad sem tartani, sem elengedni a szabadban. – Elég szomorú hogy az emberek egy ragadozó állatot beengednek a Balatonba, amely megeszi a védett állatokat az élővízből, nagyoon felelőtlen aki ilyet tesz, mondta Pécsi Tibor, aki jelezte az állatbefogást a természetvédőknek, akik kedden elszállítják az állatot. Ugyanis már tizenkét aligátorteknős van Pécsi Tibornál, újabbakat nem szeretne befogadni, mondta.

Tavaly Balatonlellén fogtak ki egy aligátorteknőst a tóból, már őt sem fogadta be a Teknős Park tulajdonosa.