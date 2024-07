A 2016-os Miss World Hungary győztese, több tévé műsor szereplője és műsorvezetője Gelencsér Timi köztudottan imádja a zenét. A TikTok profilja és a TV2 Dancing with the Stars című műsorában látott mozdulatai alapján nem veti meg a táncot sem. Ezért nem kell meglepődnünk, ha a szerdán kezdődő Balaton Soundon kiszúrjuk a tömegben ezerrel bulizás közben. A szépség ugyanis kiposztolta már, hogy idén is ott lesz a legnagyobb vízparti partin.

