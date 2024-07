Lezajlott a tizenkettedik Cirkuszok Éjszakája program sorozat első napja a balatonlellei Magyar Nemzeti Cirkuszban. Az idén fennállásának harmincadik évfordulóját ünneplő társulat sátrát zsúfolásig megtöltötte a közönség.

Amint azt ifj Richter József elmondta, nemcsak ez az esemény de a harmincadik évforduló is kötelez, hogy világszámokat mutassanak a közönségnek, ahogy fogalmazott oda kell tenni magunkat. Ez sikerült is. A fullasztó meleg ellenére a több mint háromórás műsor pergőre sikerült. A porondmester szerepére felkért Köllő Babett nyitotta az ismert fellépők sorát, amit aztán Gáspár Gyöző-Győzike- sikeres szereplése folytatott. Ő egyébként, afrikai formációs csoporttal érkezett, majd egy bohóc tréfában lépett fel ahol a közönséget meg is énekeltette.