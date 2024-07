Természetesen a Balaton Sound idén is rengeteg hírességet vonz Zamárdiba, akik szerencsére ezt nem rejtik véka alá és közösségi oldalaikon gazdagon posztolnak a zenei eseményről.

Zimány Linda modell és most már jogász is, hol másutt pózolhatott volna a Soundon, mint a Fashion hub névre keresztelt helyszínen, amelyet a Balaton Sound bejárása során Lakatos Márk stylist mutatott be a sajtó számára.

Egy másik szépség is tiszteletét tette a négynapos eseményen. Az idei Miss World Hungary balatoni versenyzője Tóth-Rikker Fanni is posztolt egy mosolygós képet a Soundról.

Mi magunk kaptuk lencsevégre a Soundon a közismert rádiós személyiséget Cooky-t, amint épp Bárány Attila szettjét hallgatta.

Szinte a Balaton Sound arca már Pumped Gabo, aki annak idején éppen a Sound által vált ismertté és aki idén is világraszóló félmeztelenkedést csapott a közeli hipermarketben. Persze ő is posztolt az eseményről, sőt szinte naponta oszt meg bulifotókat a fesztiválról.

A Soundon van a kanadai magyar testvér pár a Vörös ikrek is, akik eddig nem osztottak meg sok tartalmat a fesztiválról, de azért ideiglenesen látható történetbe töltöttek fel néhány fotót Zamárdiból.

A srácok tavaly is "hazajöttek" a fesztiválra, akkor egy vicces delfines videóval hívták fel figyelmünket magukra.

A korábbi Tündérszépek és tavalyi Miss World Hungary versenyző Koncz Patrícia is osztott meg egy képet outfitjéről, amelyben az első napon fesztiválozott.