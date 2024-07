Persze olyanok is voltak, akik csak egy-egy napra vagy egy előadó miatt váltottak jegyet a Balaton Soundra. – Verőcéről jöttünk, Horvátországból, de csak egy napra, mert holnap már munka van. Több előadó is érdekelt minket, de Purple Disco Machine és Meduza szettjére jöttünk ma, mondta Emil, aki párjával Gabriellával érkezett Zamárdiba. Azt mondták: nagyon tetszik nekik a helyszín, az pedig plusz pont volt, hogy könnyen találtak parkolót és nem kellett onnan sokat sétálniuk.

Szuper helyszínekkel készültek a szervezők a 16-ik Balaton Soundra.

Forrás: MTI

A Sound kortalan

Az már nem meglepő a Balaton Soundra látogatóknak, hogy minden korosztály képviselteti magát a négynapos vízparti partin. Gallaiék családostul jöttek a Balaton Soundra, a Pest vármegyei Gyömrőről. – Én már ötször voltam biztosan a Soundon, a feleségem és a lányom első alkalommal jöttek. Nyáron nem nyaralunk, hanem fesztiválokra megyünk egy-egy napot, a feeling miatt. Balaton Soundon az első négyen voltam, az elmúlt tíz évben nem jártam itt, úgyhogy most én is Sound szűz lettem. Mert akkor gyerekként voltam most pedig apaként, mondta Gallai Gergő János. – Ha időben hazaindulunk, akkor a lányunk, Gitta is jól bírja. Tavaly még zajvédővel vett részt a fesztiválokon, de most már nem, arra pedig vigyázunk, hogy ne menjünk túl közel a színpadhoz, tette hozzá Gallai Bernadett.