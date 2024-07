A napokban egy új tiktokot töltött fel zenekara, amelyben Peti betekintést enged reggelizési szokásaiba, vízfogyasztási tippeket ad, de még arról is beszél, hogy milyen nyári munkái voltak gyerekként.

Az Intim Torna Illegál Csillagtengeren elnevezésű turnéja jelenleg is dübörög, amelynek lesz persze balatoni állomása is. Gyenesdiáson és Balatonakarattyán is fellép a banda, amely olyan dalokkal örvendeztette meg a vájt fülű hallgatókat, mint a Vágjál lyukat a kádba, a Mennyország kapujában, vagy éppen a Csillagtengeren.