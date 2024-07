Az ausztrál zenészre voltak a legtöbben kíváncsiak a szombati Balaton Soundon. Fokozatosan telt meg a tánctér a nagyszínpad előtt az esti órákban, ahol egyre több Timmy Trumpet feliratú pólóban érkező bulizót láttunk már Will Sparks szettje közben is. A szintén ausztrál DJ melegítette be a tömeget Timmy koncertjére és hatalmasat szólt ez a szett is. De igazán akkor indult meg a tömeg a nagyszínpad felé, amikor meghallották az ikonikus trombitaszólót, mintha csak eldördült volna a startpisztoly. A partizók futva indultak meg a hatalmas tér felé, amely pillanatok alatt megtelt. Timmy Trumpet több magyar dalt is játszott Zamárdiban, így a Splash Tedd fel a kezedet című számát is átremixelte, de egy emberként énekelte a Sound közönsége a Nélküledet, amely közben a magyar zászlót lengette a színpadon Timmy. Azt a koncert közben többször is elmondta, hogy nagyon boldog, hogy újra a Balatonnál zenélhet és visszatérhetett Zamárdiba és azt is, hogy szerinte a Balaton Sound a legjobb fesztivál a világon.