Az énekesnő a Roses of Thieves nevű új folk-rock banda frontasszonyaként kápráztatja el a súlyosabb dallamok kedvelőit.

A nagyatádi Jáger Kinga az X-Faktorban lett ismert. – Énekesnőt kerestek Hristov-Todorov Dominikék és én jelentkeztem – mesélte Rupert-Jáger Kinga. – A meghallgatás olyan jól sikerült, hogy azóta is együtt zenélünk, sőt nemrég megjelent az első nagylemezünk és két kislemezt is kiadtunk. A napokban jelent meg a videoklipünk a Blunderbuss című dalhoz, de augusztusban újabb klipet is forgatunk – tette hozzá Kinga.

Elmondta: a folk metal mindig is közel állt a szívéhez. – Már hetedikes koromban ilyen stílusú dalokat énekeltem, volt egy gót-metál korszakom. Aztán jött az X-Faktor és ennek hatására az r’nb, soul felé fordultam, másféle dalokat részesítettem előnyben. Ettől függetlenül továbbra is hallgattam a keményebb zenéket – mondta az énekesnő, aki elárulta: úgy érzi, most megtalálta a helyét.

Fellépés Németországban és a lengyel színpadokon

– Az albumunk megjelenése után rögtön Németországban, majd Lengyelországban léptünk fel és fantasztikus élmény volt – mondta a nagyatádi lány. Nagyon vártuk is, hogy lássuk, hogyan működünk együtt koncertszituációban, ezek a fellépések igazoltak minket. A hétvégén Szlovéniában, Mariborban lép fel Rupert-Jáger Kinga a Roses of Thievesszel, de terveznek hazai koncerteket is. Igaz, azokról a somogyi énekesnő még nem árult el részleteket, de annyit megígért, hogy hallani fog még róluk a magyar és a somogyi közönség.

Új dallal rukkoltak elő

A banda első lemezéről a Gateway to utopia címre hallgat megjelent az új dal is, amely a Liberation címet viseli.