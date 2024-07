A televíziós személyiség már korábban is bizonyította, hogy megállja helyét a cirkuszi porondon. Idén ismét részt vett az éjszakába nyúló programon. Több képet is megosztott közösségi oldalain a balatonlellei estéről, az egyiken Rióval a világ legnagyobb papagájával is látható.

Egy másikon pedig Richter Józseffel látható előadás után. Babett azt írta egyik bejegyzésében, hogy csodálatos volt az a három nap, amit a Nemzeti Cirkuszban töltött Balatonlellén.Megjegyezte, hogy a nézők előtt le a kalappal, hiszen nem szegte kedvüket a hőség sem.