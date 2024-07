A tehetségkutatóban való szereplése óta sok minden történt vele, férjhez ment és tavaly óta egy új zenekar énekesnőjeként csillogtatja meg tehetségét Jáger Kinga.

A Roses of Thieves nagylemeze július 5-én jelent meg Gateway to Utopia címmel. A korongon található 10 dal mindegyike folk metál stílusú, ahogy a most megjelent kislemez a Blunderbuss című dal is. Az új zenéhez videóklip is készült, amelyet már pörgetnek a videómegosztón a súlyosabb dallamok kedvelői.

Az új anyagot a M2 Petőfi tv is bemutatta, ahol Kinga elmondta, hogy habár ő az egyetlen női tag a zenekarban, de mégis egyenlőek a tagok. De a somogyi énekesnő mesélt a klipforgatásról, ami nem volt zökkenőmentes.

A banda nem pihen hiszen sorban kapják a felkéréseket, a héten éppen Szlovéniában, Mariborban koncerteztek. De Kinga fellép Böhönyén is, a hagyományos Illés napi búcsún hallgathatta meg a közönség csengő hangját.