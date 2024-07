A celebritás természetesen gyermekeivel szervezte a közös programot, amely részeként a siófoki Bella Állatparkot is felkeresték. Megnézték az lámákat, a malacokat és még struccokat is láttak. Pamela az Instagramra feltöltött videójában arról is beszélt, hogy szeretett volna szelfizni lámával, de az állatok elmenekültek a biztos népszerűség lehetősége elől. De a teve nem volt ilyen szégyenlős, amelynek hátára is felült a híresség.