Milák Kristóf olimpiai, háromszoros világ-, nyolcszoros Európa- és háromszoros ifjúsági olimpiai bajnok úszó. A 200 méteres pillangóúszás világcsúcstartója. A hihetetlen eredményeiről ismert Milák Bridgerton karakterként egy igazi egzotikus herceg lehetne, akiért egyszerűen megőrülnek a hajadon, frigyre vágyó lányok. Ő lehetne a 4. évad Simonja.

Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok kajakozó maga Colin Bridgerton. Külsőleg szinte a megszólalásig hasonlít a 3. évad főszereplőjére. Bálintot is romantikus, szárnyait próbálgató aranyifjúként tudnánk elképzelni Bridgerton szereplőként, aki örökölt vagyona miatt gondolatanul éli az életét.

Végül, de nem utolsó sorban Kaizinger Balázs lovastusázó egy igazi 'herceg, lovon' karakter. A való életben is paripájával összenőve él és versenyez a kaposvári sportoló, a sorozatban is hasonlóképpen tudnánk őt elképzelni. A lovak és a lovaglás szerelmese lehetne, aki éppen ezért nem igazán nyit a hölgytársaság felé, hiába minden próbálkozás. Végül azért Cupidó hosszas harcokat folytatva őt is eltalálná. Számára is Eloise karaktere lehetne a megfelelő társ.

Forrás: Life.hu