Tíz kislány és tizennégy kisfiú sírt fel július 26. és augusztus 1. között a Kaposi Mór Oktató Kórház szülészeti osztályán. A legtöbb baba július 26-án és 30-án született, mindkét napon öt újszülöttet segítettek a világra az egészségügyi szakemberek.

A legnagyobb sürgés az osztályon azonban kétségkívül augusztus 1-jén, csütörtökön volt, ugyanis ezen a napon egy ikerpár született. A különleges nevet viselő Líra Ilona és öccse Szántinó György. Líra Ilona nem csak időben előzte meg testvérét, de súlyban és hosszban is, hiszen 2610 grammal és 52 centiméteresen született. Míg Szántinó György 2260 grammot nyomott és 48 centiméterrel jött a világra.

Nem ők voltak azonban sem a legkisebb, sem a legnagyobb babák. Hiszen a legnagyobb súlyú bébi ezen a héten Sámuel volt, aki 4440 grammosan született, míg a legaprócskább baba a 2260 gramm súlyú Nátán Noel lett.

Különleges nevekből nem volt hiány most sem, hiszen a már említett ikerpár szülei mellett a többi anyuka és apuka is kreatív volt névválasztásnál. Viszonylag ritkán bukkan fel az újszülöttek névsorában a bolgár-magyar eredetű fiúnév a Bercel, ahogy a görög-magyar eredetű Ilka sem túl gyakori. S úgy tűnik a görög eredetű lánynevek népszerűek a szülők körében, hiszen egy Maja és egy Zoé nevű kisbaba is világra jött az elmúlt napokban.