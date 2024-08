Újabb bébibumm

Augusztus 9. és 15. között huszonnyolcan születtek a kaposvári kórházban. A szülészeti osztály munkatársainak augusztus 14-én szerdán, volt a legmozgalmasabb napjuk, ugyanis ezen a napon tíz bébi született, köztük az ikerpár Soma és Zalán is. Elsőként Soma született meg, aki 2500 grammal és 47 centisen kezdte meg az életet. Testvére Zalán nem sokkal később született, ő 2310 grammal, de 51 centiméteresen érkezett a világra.

A fiúk voltak többségben

Tizenhárom kislány és tizenöt kisfiú született az elmúlt héten. Az újszülöttek szülei körében továbbra is nagy divat, hogy két keresztnevet kapnak a babák. Van, aki szerint ez azért praktikus, mert majd később, akár felnőttként ő maga dönheti el, hogy melyiket használja. Általában hasonló hangzású keresztneveket választanak a szülők, de az sem ritka, hogy két teljesen eltérő keresztnevet kapnak a bébik.

Divat a két keresztnév

Az elmúlt napokban született Naomi Melodi, Klaudia Kiara, de Szabolcs Zente, Jázmin Dzsesszika, Milán Ramirez és Olivér Teó is. A korábban népszerű keresztnevek most sem koptak ki a divatból, így ezúttal is született Levente, Benett, Nimród és Liliána Kaposváron.