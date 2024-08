A 25 esztendős sportoló Nyíregyházán kezdte pályafutását, majd 18 évesen előbb az UTE, majd az MTK és a Jászberény csapatánál is megfordult. Az elmúlt 4 évet a Balatonfüred csapatánál töltötte, innen teszi át a székhelyét most Kaposvárra, a nyaralása után. Szenyéri Gréta korábban ezüstérmet szerzett a Magyar Kupában, valamint két Extraliga bronzérme is van.

Szenyéri Gréta lovasversenyen is indult nyaralása alatt

Fotó: Facebook

Fontos volt számára, hogy a KNRC jövőre a CEV Kupában indul, hiszen szeretné gyarapítani tapasztalatát a nemzetközi porondon is. Érdekesség egyébként, hogy Gréta is a 3️-as számra pályázott, ám végül a 1️3-as mez mellett tette le a voksát. A sportoló a szezonindítás előtt még szánt időt a pihenésre is. – osztotta meg a klub közösségi oldalán. Egy felejthetetlen nyári időszakon van túl a center. Nála most nem az utazásokról és pihenésekről szólt a nyár, hanem röplabda mellett egy másik sportágra fókuszált. – árulta el a sportoló a posztban.

A fiatal sportoló nyaralása aktívan sikerült

– Ez egy felejthetetlen nyár volt számomra. Szezon után egyből Bulgáriába utaztam kicsit kikapcsolódni és máshova már nem is mentem mert nem fért volna bele. A párommal pipálgattuk a belföldi listánkat ahova elszerettünk volna menni, illetve fotózásokra jártam, strandröplabda tornán voltam Nyíregyházán, barátokkal és a családommal is töltöttem időt, de a lovaglás az amire az egész nyaramat szenteltem. Mindig is jelen volt az életemben ez a sport, viszont most elhatároztam, hogy versenyezni is szeretnék a nyáron. Szerencsére olyan lovardát találtam, ahol sokat segítettek nekem a felkészülésben, meg hát egy remek társat kaptam akivel végig vittük ezt az egészet és nagyon sokat köszönhetek neki amiért ennyi energiát ad és segít a mentális erősségem fejlesztésében. Úgy gondolom lesz miből erőt merítenem a szezonra – zárta nyilatkozatát Szenyéri Gréta.