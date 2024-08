A korábbi királynőjelölt, Vajda Mercédesz elkényezteti Instagram követőit fotóival. Most egy laza nyári fotót osztott meg, egy olyan pillanatról, amit minden bizonnyal bárki szívesen átélne, aki ilyentájt a munka nehezebbik felét fogja. Koktélt kortyolgat egy vendéglátóhelyen, arra tippelünk a Balatonnál.

S persze mindezt roppant stílusosan teszi, ahogyan ez egy ex-királynő aspiránstól várható.

Mercédesz a királynő-jelöltek között.

Forrás: origo.hu

Bejutott a legszebbek közé

Júniusban tartották a Magyarország Szépe, Miss World Hungary döntőjét. A legszebb tizenhat lány jutott be a tv műsorba, ahol a nézők dönthették el, kinek a fejére kerüljön a korona. A felkészítőtáborban három somogyi lány küzdött a bejutásért, de közülük csak egy maradt, a mindössze 17 éves Vajda Mercédesz. A kaposvári szépség büszkén vonult végig a kifutón a ruhakölteményekben, s izgulhattak is érte a somogyi nézők, hiszen közönségkedvenc volt. Azonban végül nem ő nyerte a nemes megméretést. Mercédesz azonban nem csügged, azóta is modellkedik és élvezi a nyarat.