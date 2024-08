Nyolc kislány és tizenegy kisfiú született a kaposvári kórházban augusztus 16. és 22. között. Az újszülöttek közül a legnagyobb baba 3700 gramos Mikró volt, aki augsztus 16-án sírt fel először életében. A legaprócskább baba ezen a héten a kereken 2000 grammal született Hanna Léna volt.

Ezen a héten is ikerpárral gyarapodott Kaposvár, hiszen augusztus 22-én megzsületett Botond és Kamilla. Ezúttal is sok szépen csengő nevű baba született meg a Kaposi Mór Oktató Kórházban, hiszen egy bébi az Amira Larina nevet kapta, de Nazira, Lana és Léna is szerepel az újszülöttek között.