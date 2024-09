A mohácsi Duna-parton mutatta meg a sok-sok edzés eredményét Balassa Andi, aki az idei Tündérszépek versenyünk egy résztvevője volt. A fiatal szépség nem először jelentkezett versenyre, hiszen egy korábbi Tündérszépek szépségverseny volt az, ami végül testépítésre ösztönözte.

A rengeteg edzőteremben eltöltött órának meg is lett az eredménye, ez a mostani, Mohácson készített bikinis fotóján is látszik. De több fitnesz versenyen is részt vett, ahonnan nem tért haza üres kézzel.