Nagy bébibumm nem volt, de ismét sok gyerek született a Kaposi Mór Oktató Kórház szülészeti osztályán agusztus 30. és szeptember 5. között. A legtöbben augusztus 30-án és szeptember 4-én látták meg a napvilágot, mindkét napon hét babát segítettek napvilágra az egészségügyi szakemberek. Tizennégy kislány és tíz kisfiú látta meg a napvilágot az elmúlt héten.

Az újszülöttek szülei ezúttal is roppant kreatívak voltak, hiszen olyan neveket kaptak a kicsik, mint a Lia Amira, a Lora, vagy éppen a Bonita Stella. Egy kisbaba az arab eredetű Azra nevet kapta, de volt olyan kislány is aki a szépen csengő Debóra Diána nevet, valamint a török hangzású és eredetű Bahar nevet kapta.

Fiúknál is változatos, de trendeket követő volt a névválasztás, így ezúttal is született Gergő, Miron, Olivér, Zalán, de Benett, CSongor és Tamás is.