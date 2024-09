Nem nagyon volt pihenés a Kaposi Mór Oktató Kórház szülészeti osztályának dolgozói számára szeptember 13. és 19. között, hiszen minden nap született legalább két bébi.

A legtöbb kisbaba szeptember 16-án született, akkor ugyanis nyolcan látták meg először a napvilágot az egészségügyi intézményben. Még ennél is nagyobb sürgés-forgás volt az osztályon másnap, vagyis szeptember 17-én hiszen aznap született egy ikerpár. Előbb Tamás 2270 grammosan, majd öccse Zsombor 2700 gramm súllyal.

Tizenkilenc kisfiú és tizenegy kislány született az elmúlt héten a Kaposi Mór Oktató Kórházban, akik közül a legnagyobb baba Máté volt 4140 grammos súllyal, akire szeptember 18-án nézhetett rá édesanyja először. A legkisebb súlyú baba pedig az ikerpár idősebb tagja, Tamás volt.

A Dániel név nagyon népszerű volt a héten, hiszen két baba is ezt a nevet kapta. De a Gergő, a Gergely és a Máté is gyakoriak az újszülöttek körében. Különleges nevekből sem volt hiány ezen a héten, hiszen született egy Vincent nevű kisfiú, de Elif, Szamanta, Alissza és Borka is.