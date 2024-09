A fiúk voltak többségben az előző héten a Kaposi Mór Oktató Kórházban, hiszen tizenhatan születtek ezekben a napokban. A legkisebb baba Amira Beáta volt, aki 1920 grammal született, míg a legnagyobb Alex volt, aki 4060 grammal született.

Nagyon különleges neveket választottak a szülők ezen a héten újszülött gyerekeiknek, hiszen született egy Kolen nevű fiúcska, de Eliot nevet is kapott egy baba. Lányoknál természetesen több volt a keleti és egzotikus hangzású név úgy, mint a Nazira, Debóra, Elif, vagy a Leonóra.

Egy ikerpár is a somogyi megyeszékhelyen látta meg a napvilágot egy ikerpár is. A kis Botond Patrik és Dominika Zselyke szeptember 6-án született meg, először a kisfiú, aki 2320 grammal jött a világra, majd követte húga is, ő pedig 2400 grammal érkezett a Földre.