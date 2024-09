Már délelőtt mind a 17 diáknak Besenyő Pista bácsiról szóló „szösszeneteket” vetített videón Balogh Szabolcs, a szennai Fekete László Általános Iskola bárdudvarnoki telephelyének munkaközösség vezetője. A gyerekek a néptánc foglalkozás után a tornaterem judo szőnyegére feküdtek, úgy hallgatták a zenét.

– A Jóisten mindenbe beletette a zenét, ami az univerzumban kering – mondta Laár András. – A bolygók, a csillagok együtt mozognak, az már ritmus, abból lesz a tánc.

Megtetszett Bárdudvarnok Laár Andrásnak Fotó: Muzslay Péter

A KFT dalszerzője jó ismerőse Egres Katinkának, és három napra meglátogatta a színésznő családját, akik egy tanyára költöztek Bárdudvarnokon. Katinka kisfia is ide jár iskolába.

– Bejártam a világot jó iskolákért, és kiderült, hogy személyes figyelmet adó, igazi kisiskola itt van a közelben – mondta a színésznő. – Andrást is ide hívta a szellemi-értelmiségi közeg, mert sokan költöznek a faluba. András is keresi azt a helyet, ahol a hátralévő éveit töltheti. Még nem adtunk iskolai koncertet, ez neki is új, de hiszünk benne, hogy a humorral a fontos dolgok átadhatók a gyerekeknek.

Az osztály bohóca volt Laár András

– Én voltam az osztály bohóca, és hetedikben azt mondta nekem a tanárnő, hogy hülyéskedésből nem lehet megélni – emlékezett Laár András. – Jelentem, végigröhögtettem az elmúlt 40 évemet!

A sok okostelefon és számítógép rossz hatással van a mai gyerekekre, állította.

– Nehéz helyzetben vagytok, gyerekek, mert értelmetlen hülyeséggel, vérbaromságokkal vagytok körbebástyázva – fejtette ki. – Ha ki akarjátok vonni a hatása alól, menjetek ki a saját udvarotokba, és nézzetek meg az ott álló fát. Választhatod azt, hogy kimész a kertbe, focizol vagy zenélsz. Ti is a Jóisten megnyilvánulásai vagytok, gyerekek! Mind azonosak vagyunk, a másik ember is én vagyok. Ezért van, hogy szeretni tudlak benneteket, mert a szeretetet nem lehet megmagyarázni. Nem kell fájdalmat okozni egymásnak, élni kell békében, szeretetben...