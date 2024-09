A közelmúltban igazolt el Kaposvárról az egy szezonban a Fino Kaposvárt erősítő feladó-átló Baróti Árpád. A sportoló nem csak teljesítményével marad meg a kaposváriak emlékezetében, hanem kislánya Panna is belopta magát a kaposvári szurkolók szívébe. A csöppségről - aki már nem is annyira kicsi - mi is többször írtunk. Legutóbb egy nagyon cuki hónapfordulós fotót rakott ki apukája, hiszen Panna már 8 hónapos lett.

Örömmel pózol a fotón kislány, akinek mosolyától a hűvös őszi napokon is felmelegszik az ember szíve.