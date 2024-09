Már az adásban eldöntötte a 34 éves színésznő, hogy nem fogja megbocsátani kaszkadőr párjának a csalfaságot. A Kísértés legújabb részében ugyanis Linda végignézte, ahogy párja, Gergő Cyntiával csókolózik. Tette mindezt rezzenéstelen arccal, majd elmondta: a férfi megígérte neki, nem alázza meg, de pont ezt tette. Azt is elárulta, hogy a műsor után zárt ajtók fogják várni Gergőt, s még üzent is hűtlen kedvesének. Azt mondta: gratulál neki és reméli, hogy még szexelni is látja majd a Kísértésben.

Zsiros Linda és Gergő a bemutatkozó videóban elmondták, hogy egy afféle se veled, se nélküled kapcsolat az övék és azért is vállalkoztak a műsorra, hogy eldöntsék van-e közös jövőjük együtt.