Obádovics Gyula matematika könyvei révén generációk ismerték meg a számok világát, de nagy szerepe volt a hazai informatikaoktatás elindításában is. A legendás matematikusról kevesen tudják, hogy Balatonszárszón él és 97 évesen is dolgozik és nem gondolatait tartja edzésben, de testét is, hiszen minden nap kocog a Balaton-parton.

Obádovics Gyula első helyen végzett Fotó: MW

– Amikor itt vannak az unokámék, mindig hívnak, hogy menjek focizni a dédunokákkal. Az unokám, Kőváriné Dús Jetta, testnevelést tanít. Egy alkalommal lemérte a futásomat. Azt mondta: papa ilyen eredménnyel országos bajnok lehetnél – mesélte a professzor. Szó, szót követett, majd Obádovics professzort benevezte unokája az országos szenior atlétikai bajnokságra, és tanácsokkal is ellátta, hogyan készüljön a versenyre.

Az unokájától kapott tanácsokat Obádovics Gyula

Fotó: MW

Szakértőtől kapott tanácsokat Obádovics Gyula

A gödöllői verseny előtt a professzor betartotta az intelmeket: nem futott, csak lépcsőzött, hogy erősítse a lábát. – Amikor megláttam a pályát kicsit megijedtem, mert nem gondoltam, hogy ez ilyen nagy verseny lesz, de lefutottam a 100 métert és első lettem a korcsoportomban síkfutásban. Nálam eggyel fiatalabb, egy 91 éves versenyző volt, azt mondta, a svédországi szenior világbajnokságon kellett volna indulnom ezzel a teljesítménnyel – jegyezte meg nevetve a 97 éves matematikus.

Meglepetés a pályán

Nagy meglepetés volt számára, hogy majdnem az egész családja eljött az Ikarus Atlétikai Pályára, hogy együtt ünnepeljék meg a fényes győzelmet.

– Közrefogtak az unokáim és a dédunokáim, emlékezetes nap volt, idézte fel Obádovics Gyula, aki naponta 600 métert kocog a Balaton partján. De mint mondta, nem azért, hogy versenyformába kerüljön, pusztán az élményért. Pedig volt idő, amikor versenyszerűen atletizált: 1948-ban, amikor még egyetemista volt rúdugrásban és később távol- valamint magasugrásban is remekelt. Miskolci évei alatt a labdarúgásba is belekóstolt és a mozgás később is az élete része maradt.