Kedvenc évszakára hangolódik a 2021-es Tündérszépek első udvarhölgye Biró Boglárka. Bogi a búvárkodástól a focin át gyakorlatilag legtöbb sportban már helytállt, és a sportolás mellett kirándulni is nagyon szeret így találkozhattunk már vele a Somogyi Hírlap által szervezett Médiahajón is. Nincs helyszín, ahol szépségével ne tűnne fel, legyen az a tengerpart, fesztivál vagy hajó, Boginak a az örökzöld háttér is jól áll.