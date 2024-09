Fülbemászó új dalt ad ki Rúzsa Magdolna, az énekesnő egy kis részletet is megosztott a pénteken debütáló dalból közösségi oldalán. Ezen napon éppen Kaposváron lép fel, hiszen ő lesz a sztárvendég a KÁN Egyetemi Napokon. Az énekesnő meglehetősen elfoglalt mostanság, hiszen visszatért a Megasztárba, ahol zsűritagként vesz rész a jövő nagy reménységeinek felkutatásában. Pont ott, ahol a karrierje is indult a harmadik évadban, amikor gyakorlatilag rajt-cél győzelmet aratott a műsorban.

Rúzsa Magdi koncertje 20 órakor kezdődik pénteken a KÁN-on.