A Csiky Gergely Színház közösségi oldalán tett közzé friss fotókat a próbáról, amelyen láthatjuk a rendezőt, Bérczes Lászlót. A Jászai-díjas rendező nem ismeretlen a kaposvári nézők számára, hiszen korábban művészeti vezetőként dolgozott a teátrumban.

Kaposvárra érkezett a Nemzet Színésze, Udvaros Dorottya.

Fotó: Luthár Kristóf / Forrás: Csiky Gergely Színház Facebook oldala

Természetesen Udvaros Dorottya neve is közismert, s ráadásul már nem először lép fel a kaposvári színpadon. A Nemzet Színésze címmel kitüntetett színművésznő Nyári Szilvia, Fándly Csaba, Mészáros Sára és Serf Egyed oldalán lép fel az Őszi álomban a kamaraszínpadon.