Egy gyorsabb tempójú, pörgősebb számot választott a zenekar újabb kislemez dalának. A Can't look back című nótához már el is készítették a videóklipet, amelyet két hét alatt többezren játszottak már le a legnépszerűbb videómegosztó oldalon.

Út a sikerig

A nagyatádi Jáger Kinga az X-Faktorban lett ismert. – Énekesnőt kerestek Hristov-Todorov Dominikék és én jelentkeztem – mesélte korábban a Sonline.hu-nak Rupert-Jáger Kinga. – A meghallgatás olyan jól sikerült, hogy azóta is együtt zenélünk, sőt nemrég megjelent az első nagylemezünk és két kislemezt is kiadtunk. A napokban jelent meg a videoklipünk a Blunderbuss című dalhoz, de augusztusban újabb klipet is forgatunk – tette hozzá Kinga.

Beindulni látszik a szekér

Can't look back már a Roses of Thieves harmadik dala a bemutatkozó Gateway to Utopia című albumról. Első számuk a Blunderbuss volt, amelyet a Liberation követett. A zenekar igencsak mozgalmas időszakot él meg, hiszen a Paddy and the Rats előzenekaraként öt állomásból álló miniturnéra indulnak.

Így fellépnek idén ősszel Tatabányán, Pécsett, Egerben a Bohemian Betyarsszal, Debrecenben és a budapesti Barba Negrában is.