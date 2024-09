Már a Rippl-Rónai fesztiválos koncertje előtt is beszélt arról Gergő, hogy új lemezen dolgozik a nyáron. El is készült a friss zenei anyag, amelynek már megjelenési dátuma is van. Október 25-én mutatja be a Ha megérkezel című albumot, ami saját bevallása szerint is nagy munka volt. Dánielfy Gergő közösségi oldalán azt írta, az egész éve benne van a Ha megérkezel című albumban, s már nagyon várja a megjelenés napját.