Sok dolga volt a gólyának október első hetében Kaposváron, hiszen csöppség született a Kaposi Mór Oktató Kórházban. Alig volt idejük pihenni a szülészeti osztály munkatársainak, hiszen volt olyan nap, amikor hat újszülött világrajötténél segédkeztek. Ez, vagyis a legmozgalmasabb nap október 9-e, szerda volt.

A legnagyobb bébi ezen a héten Hanga Zoja volt, aki csütörtökön, október 10-én sírt fel először életében és 4260 grammos súllyal érkezett meg. A legkisebb súlyú baba a 2800 grammos Gyula volt, aki október 4-én, pénteken született.

Nagyon változatos volt a névválasztás ezen a héten, hiszen az olyan klasszikusnak számító nevek mellett, mint a Barnabás Dániel, a Botond, Gyula, vagy éppen Benedek olyan különlegesek is voltak, mint a Nátániel, a Mia, Noel. De ezen a héten is született egy Zejnep, ami már-már divatos névnek számít az újdonsült szülők körében, viszont mindenképpen nem mindennapi névválasztás az Enola. Egy amerikai, angol női névről van szó, amelyet még a legnépszerűbb keresztnév -kereső is a ritka nevek közé sorol. Egy kisbaba a francia eredetű Linett nevet kapta és született Dzsenifer, valamint Ramirez nevű kisgyerek is Kaposváron. Az eredeti magyar férfinevet, az Ábrist ritkán látjuk az újszülöttek névsorában, viszont a Miron egyre gyakrabban bukkan fel.



2024.10.04. - 2024.10.10.

NÉV SÚLY

HOSSZ







10.04. Gyula 2800 g 53 cm

Áron Sebestyén 3450 g 53 cm

Botond 3530 g 54 cm

Zejnep Mónika 2670 g 51 cm

Levente 3140 g 51 cm 10.06. Mia 3490 g 55 cm 10.07. Miron 3680 g 55 cm 10.08. Enola 3570 g 54 cm

Noel 4000 g 57 cm

Nátániel Krisztofer 3460 g 53 cm

Noel 3360 g 57 cm 10.09. Barnabás Dániel 3350 g 58 cm

Dzsenifer 3080 g 51 cm

Roland Ramirez 3300 g 55 cm

Luo Xing 3020 g 51 cm

Fanni 3440 g 56 cm 10.10. Ábris 3230 g 52 cm

Zente Ádám 4150 g 56 cm

Linett Emili 2960 g 50 cm

Hanga Zoja 4260 g 57 cm

Benedek 3380 g 53 cm

Forrás: Kaposi Mór Oktató Kórház Szülészeti Osztály