Az idősek hónapja alkalmából szervezet záróeseményen a hallgatóság egy órán keresztül élvezhette a házaspár koncertjét. Zana István az otthon ügyvezető tulajdonosa lapunknak elmondta, októberben ez volt már a negyedik idősek havi ünnepségük.

Sokkal többet érdemelnek az itt élők, mint amit nyújtani tudunk nekik, azonban így is sikerült nagyszerű előadókat hívni közéjük.

– emelte ki Zana István. – Két héttel ezelőtt Weisz Viktor koncertezett az otthonban, de érkeztek Tamásiból énekesek és táncosok, a programsorozat csúcspontja azonban a Korda házaspár fellépése volt. Egyik dolgozónk kislánya a 13 éves Niklai Jázmin is énekelt az időseknek. Ezt Korda Györgyék is meghallották és annyira megtetszett nekik a Jázmin hangja, hogy megkérték, énekeljen velük közösen – tette hozzá Zana István.

Az eseményen több köszöntés is elhangzott. Biró Norbert a vármegyei közgyűlés elnöke, valamint Szakály Sándor történész is üdvözölte az időseket. Utóbbi Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes gondolatait is tolmácsolta a szépkorúaknak.