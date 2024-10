Húsz baba látta meg a napvilágot az elmúlt napokban Kaposváron, hiszen tizenegy kisfiú és kilenc kislány született a Kaposi Mór Oktató Kórházban. A legtöbben -öten- október 17-én, csütörtökön születtek, de minden nap volt legalább egy újszülött, aki körül sürögtek a szülészeti osztály szakemberei. A legnagyobb baba ezen a héten Amira volt, ő 4430 grammal és 57 centiméterrel született meg.

A legkisebb bébi ezúttal Barnabás volt, ő mindössze 1690 grammal és 43 centisen érkezett meg családja körébe.

Tele volt a kicsik születési anyakönyve különleges nevekkel, hiszenegy kisbaba a hangzatos Nesztor István nevet kapta, amelyet ritkán látunk a nevek között, hiszen egy rendkívül ritka, görög eredetű névről van szó. Egy fiúcska a Zsolt Dzsasztin nevet kapta, amely norvég-angol eredetű és a Justin név magyaros változata. Nemes egyszerűségével minket lenyűgözött a Lea keresztnév, amelynek egy valódi bibliai név és egyik jelentése nőstényoroszlán. Nagyon dallamos kombináció lett a Málna Maximilla, utóbbi latin eredetű és a Maximilán női megfelelője. Szépen csengő páros az Írisz Míra, de a Kéla Rebeka is. Előbbi a Kaela női névből származó héber eredetű keresztnév, amelyet rendkívül ritkán láthatunk az újszülöttek nevei közt. De népszerű most is a Levente, a Zsófia és az Áron is, amelyek egyszerűen nem kopnak ki a divatból.