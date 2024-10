A debreceni származású zenész közzétette új albumát, amelynek munkálatairól már a Sonline.hu-nak is mesélt egy korábbi interjújában. A legfrissebb klip a lemezről az Orgonafa címet viselő, jól táncolható dal, amely rögtön klippel együtt látta meg a napvilágot. De a dalszöveges videó megjelent már Dánielfy Gergő Ha megérkezel című album Fekete tulipán, a Rózsám és a Hányszor, valamint a Szerb mulatós című számaihoz is. Az eddig közzétett dalok alapján nyugodtan elmondhatjuk, hogy Gergő megtáncoltatja a hallgatóságát az új koronggal. Igazi fesztiválzene az új zenei anyag, amelyet reméljük, hogy hallhatunk majd a nyári fesztiválokon is.