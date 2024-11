Hatalmas kaland Az Árulók - Gyilkosság a kastélyban című krimi-reality szereplőjének lenni, de még több tapasztalatot gyűjt Szántó Dániel, közismert krimiíró. A széria harmadik évadában – melyben civilek versengenek egymással és igyekeznek túljárni egymás eszén – szerepel a siófoki illetőségű író.

Szántó Dániel karakterei bőrébe bújik az Árulók kedvéért.

A reakciókra hagyatkozott

A játékban való bennmaradás és érvényesülés viszont nem olyan egyszerű, ahogyan az a képernyő másik oldaláról tűnik.

– Úgy mentem be, hogy biztos voltam abban, hogy a csapat nagyon sokszínű lesz. Észrevettem magamon, hogy sok olyan kinti gondolatot vittem be, ami bent nem állja meg a helyét. Ugyanis anélkül, hogy ismerném a szereplőket, az előéletüket csak az adott reakcióikra tudok hagyatkozni. Így viszont nagyon nehéz volt megismerni egy-egy embert és, ha a való életben vett tapasztalataimra, vagy prekoncepcióimra hagyatkoztam az könnyen tévútra vihetett – avatott be a játék részleteibe Szántó Dániel.

Hasznos tapasztalatokat hozott az Árulók

Nem titkolt szándéka volt Az Árulók - Gyilkosság a kastélyban című műsorban való szerepléssel, hogy kipróbálja, milyen lehet könyvei szereplőiként létezni. – Szerettem volna megtapasztalni, milyen éles helyzetben megtapasztalni azt, amiről máskor csak írok. Teljesen más élmény, hiszen itt láttam a mimikát, a hallottam a hanglejtést és valódihoz hasonló körülmények között kipróbáltam, mennyire tudom érvényesíteni a hangom egy rázós helyzetben – mondta Szántó Dániel, vagyis Dana.

Nagyszerű kihívás volt Az Árulók

Elárulta az Árulók nagyszerű kihívás volt neki, hiszen a felvételek során egészen különleges módon élhette ki kreativitását és a nyomozás, taktikázás iránti vágyát. Dana most is egy új regényen dolgozik, de ez most nem krimi, hanem egy sci-fi lesz. – Legalább tíz könyvre való tapasztalatot gyűjtöttem a játékban, inkább azt mondanám, hogy intenzív és értékes élmény volt, ami valamilyen formában vissza fog köszönni a könyveimben is, fűzte hozzá a közkedvelt író.

Az Árulók - Gyilkosság a kastélyban című krimi-realityben korábban Gyenesei Leila bent maradásáért is izgulhattak a nézők.