Nagyot megy a slágerlistákon mostanság a Finally, amelyben a Grammy-díjas r'n b énekesnő és dalszerző Alicia Keys vokálozik. A Swedish House Mafia augusztus 30-án jelentette meg a Kings of Tomorrow house klasszikusából újragondolt dalt, amelyhez Shooma is elkészítette a saját verzióját. Persze ebben közreműködött zenésztársa a Miamiban élő izraeli származású DJ-producer Eran Hersh is.

A DJ stúdiómunka közben. Forrás: Shooma official

– Két éve dolgozom együtt Eran Hersh-sel és pont itt volt Budapesten, amikor megjelent a Swedish House Mafia új száma és kitaláltuk, hogy milyen jó lenne a saját remixünket elkészíteni, mesélte a Shooma, vagyis Zsiga Soma, balatoni lemezlovas. Eran menedzsmentjének volt kapcsolata a Swedish House Mafiával és elküldte nekik a mi verziónkat, ami tetszett nekik és jelezték, hogy lesz egy remixverseny, amibe nevezhetnénk a dallal, tette hozzá a fiatal zenész.

Szó szót követett és elsőként nevezték a közös dalt, ami persze ott is sikert aratott és egyike lett az ikonikus DJ trió Finally című száma hivatalos remixeinek. Minden létező zenei platformra került az Eran Hersh&Shooma remix, ami nagyon jó fogadtatásban részesült.

Afro housera hangszerelt

– Nagyon felkapták a rádiók is, hiszen az egyik legnevesebb állomás az angol BBC Radio One is műsorra tűzte, de szépen szerepel a toplistákon is, bár még elég frissnek számít, tette hozzá Soma. Az új átdolgozás átütő sikerére a zenészek nem számítottak, de természetesen nagy lehetőségeket rejt magában. – A remix még önmagában nem lenne nagy dolog, de a mi dalunk hivatalos remix lett és ezáltal szerződést kötöttünk a Swedish House Mafiával és így az ő platformjaikra is felkerültünk, ami nyilván plusz megjelenés számunkra, magyarázta Shooma a közös munka jelentőségét.

Az eredeti dal, vagyis a Finally hivatalos verziója már önmagában is egy ütős elektro nóta, amelyről a többszörös Grammy-díj nyertes Alicia Keys azt mondta: imádja az energiákat, a hangulatokat benne és a nagy zongora betétet, valamint azt is, hogy az egész dal olyan friss. Shooma és Eran Hersh verziójában ez hatványozottan érződik, hiszen afro house jegyeket csempésztek az egyébként is ütős szerzeménybe. Ettől egy sokkal modernebb hangzást kapott, a lüktető dallamok pedig tengerparti hangulatot varázsolnak még egy hideg novemberi estébe is.