A balatonkeresztúri szépség a Miss World Hungary 2024. legjobb 21 közé került, azonban a döntős top 16-ba már nem jutott tovább. Most dögös fotót osztott meg.

Lánchíddal pózolt a dögös szépség.

Forrás: Instagram

Dögös fotókat oszt meg

Fanni a verseny óta elkápráztatja követőit szebbnél-szebb fotókkal. Legutóbb a fővárosban kapták lencsevégre az ifjú szépséget. A dögös fotó hátterében az éjszakai fényekben úszó Duna és a Lánchíd látható, s előterében természetesen a barna szépség Tóth Rikker Fanni.

A Miss World Hungary 2024. nyertese végül Katzenbach Andrea lett, így sajnos az utolsó somogyi döntős lány Vajda Mercédesz sem nyert dobogós helyezést.

A legpatinásabb magyar verseny

A Miss World Hungary története a szépségversenyek egyik legfontosabb fejezetét képviseli Magyarországon. Ezen a versenyen a nemzetközi Miss World verseny magyarországi képviselőjét választják ki. Az esemény nem csupán a szépséget, hanem a tehetséget, az intelligenciát és a társadalmi felelősségvállalást is előtérbe helyezi, összhangban a Miss World globális "Beauty with a Purpose" (Szépség egy célért) filozófiájával. Az 1980-as években kezdődött a szépségversenyek története hazánkban, amikor a nemzetközi Miss World versenyhez hasonlóan Magyarországon is megkezdődött a szépségkirálynő-választás hagyománya. A kétezres években a verseny népszerűsége növekedett, és egyre inkább a fiatal nők sokoldalú képességeire helyezte a hangsúlyt, beleértve az edukációs és jótékonysági tevékenységeket. Napjainkban a Miss World Hungary olyan platformmá vált, amely nemcsak a nemzetközi megmérettetésre készíti fel a győztest, hanem arra is ösztönzi a résztvevőket, hogy közösségi projekteken keresztül hozzanak változást a társadalmi életbe.