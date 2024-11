Ismét nagyon sok baba született; november 8. és 14. között tizenhét kislány és kilenc kisfiú látta meg először a napvilágot. Minden nap született legalább három kisbaba, a legtöbb bébi november 10-én, vasárnap született. Aznap öt kisgyereket segítettek a világra a Kaposi Mór Oktató Kórház szülészeti osztályának munkatársai.

A legnagyobb baba

Ezen a héten egy baba született 4 kiló feletti súllyal. Barna november 12-én, kedden érkezett a világra, 53 centis hosszal. A legkisebb újszülött ezekben a napokban Zejnep Loretta volt, aki 1660 grammal született meg.

Szépen csengő keresztnevek

A kaposvári szülők nem ismernek tréfát, ha újszülött gyermekük nevének megválasztásáról van szó. Ezen a héten is született egy Zejnep, de akadt Elina, Ajsa, Elif és Lea is. Voltak olyanok, akik ragaszkodak régi magyar neveinkhez, így egy kislány az ősi Zonga nevet kapta boldog szüleitől, amelynek jelentése sólyom. De egy baba az Aranka nevet kapta, amely szintén klasszikus magyar utónév, ahogyan részben a Borka női nevünk is. A fiús szülők körében továbbra is divatos a Zente keresztnév, amely jelentése jámbor, ahogy nem lehet letaszítani a népszerűségi listáról a Bencét és az Áront sem.