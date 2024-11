Negyven csöppség látta meg a napvilágot október 31. és november 7. között a kaposvári kórházban, ilyen sok baba 2024. egyik hónapjában sem született. A legtöbb újszülött a harmincegy volt egy hónap alatt, de negyvenre idén még nem volt példa. Azt nem tudjuk, minek köszönhető a bébibumm, de hogy mit csináltak a fiatal kaposvári házaspárok hosszú, sötét, téli estéken a születésszámból sejteni lehet...

Bébibumm: negyven cukiság született.

Fotó: Kalinina Alisa

Lányok voltak többen

Ezekben a napokban tizenkilenc kisfiú és huszonegy kislány találkozott életében először szüleivel. A legtöbb baba november 5-én született, de nagy volt a sürgés-forgás a szülészeten október utolsó napján is, hiszen ezen a napon látta meg a napvilágot az ikerpár Gergő és Kende. Mivel sok volt a születés az elmúlt héten, a három kilónál nagyobb babák is sokan voltak, de négy kiló feletti súllyal senki sem született. A legkisebb újszülött Donát Balázs volt, aki 1600 grammal született meg.

Szépséges nevek

Nagyon sokrétű volt a névválasztás ezen a héten és nagyon sokféle nevet kaptak a babák, alig volt két egyforma keresztnév. A mostanság divatos keresztneveket választották a büszke szülők, így született Nolen, Marcell, Gergő, Hanna, Letícia, Emma, Flóra is. Különleges név is volt, amit ritkán láthatunk az újszülöttek névsorában, ilyen a Csinszka vagy éppen a Kende, de a Zoja és a Mia is viszonylag ritka névnek számítanak.