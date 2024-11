Talán kevesen tudják, hogy Janza Kata Jászai Mari-díjas színművésznő stábjának több tagja is kaposvári. Így ismerte meg Lovász Mártát, aki mostanra Janza Kata divattervezője lett. – Az ő eleganciája és ízlése nagyon egyezik enyémmel, úgyhogy nagyon örülök, hogy összetalálkoztunk, mondta az aranytorkú énekesnő. Kérdésünkre azt is elárulta, hogy a Lovász Márta új kollekciójának divatbemutatóján is egy eredeti kreációt viselt. – Egy új ruhával várt engem, mindig nagyon figyel arra, hogy kétszer egy koncertsorozaton belül ne lépjek fel ugyanabban a ruhában. Persze hiába van otthon sok Lovász Márta ruhám, már három új ruhával várt a mai fellépésemre, avatott be a művésznő a kulisszatitkokba. Azt mondta, hogy válasszak egyet és a zöldre esett a választásom. Ő erre azt mondta, a titkos gondolata az volt, hogy ezt fogom választani, tette hozzá.

A zöld ruha elbűvölte Janza Katát.

Fotó: LangÖs Róbert

Janza Kata nagyon elfoglalt az adventi időszakban, de a kaposvári kötődésnek hála természetesen Somogyország szívébe is ellátogat. – A karácsonyi koncertünkre szinte minden jegy elkelt már, nemrég néztük akkor csak néhány darab volt, ami nagy büszkeség számunkra, mondta a színésznő. Aki belebotlott önmagába a Fő utcán, s persze ha már ez így alakult egy videóval is megörökítette a pillanatot, amit Instagram oldalá közölt.